هجوم صاروخي على إسرائيل يجبر وزير الخارجية الأمريكي على الاختباء

نيوز – دولي

ذكر امريكي، اليوم الأربعاء، ان هجوما صاروخيا على اجبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الاختباء.

ونقلت الـ إن بي سي نيوز عن المسؤول قوله ان "هجوما صاروخيا أجبر بلينكن على الاحتماء لفترة وجيزة بملجأ في إسرائيل".

ويزور بلينكن في محاولة لوقف الحرب، حيث دعا الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما، إلى إنهاء الحرب في .

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات تعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في قطاع .