من سيكون خليفة السنوار؟.. حماس تقترب من الاختيار

وقال مرزوق لوكالة "نوفوستي": "ليس بعد، ما زلنا نتناقش".وحول ما إذا كانت "حماس" ستعلن رسميا اسم خليفة السنوار، أم أنها ستبقي الأمر سرا لأسباب أمنية، قال مرزوق "إن اسم الرئيس الجديد للحركة سيعلن رسميا".وأردف: "بالتأكيد سوف نعلن".إلى ذلك، عبّر مرزوق عن قناعته بأن إسرائيل لن تتمكن من "طرد حماس من قطاع غزة". مؤكدا: "حتى عندما يقتلون قادة "حماس"، يأتي آخرون ليحلوا محلهم".هذا وقد أعلن الإسرائيلي مؤخرا أن السنوار قُتل في قطاع غزة بنيران الإسرائيلي يوم 16 أكتوبر الجاري.بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المخابرات الأمريكية ساعدت إسرائيل في تعقب زعيم "حماس". وقالت نائبته كامالا هاريس إن القوات الخاصة الأمريكية ساعدت أيضا في تعقب السنوار.