باكستان تصدر تحذيرا بشأن السفر الى العراق

ووفقا لصحيفة إكسبرس نيوز، فإن الخارجية الباكستانية طلبت من مواطنيها تجنب السفر غير الضروري الى العراق، حيث يأتي هذا التحذير في أعقاب الاضطرابات وعدم الاستقرار الأخيرة في المنطقة.وقال المتحدث باسم الباكستانية "نظرا للتطورات الأخيرة في المنطقة، يُنصح المواطنين الباكستانيين بتجنب السفر إلى حتى تعود الظروف إلى طبيعتها وتستأنف عمليات الخطوط بشكل كامل".وشهدت المنطقة تصاعدًا في الصراعات، مما أثر على وعمليات الطيران، ويشدد التحذير على توخي الحذر حتى يستقر الوضع.ولمساعدة المواطنين الباكستانيين، قدمت تفاصيل الاتصال بالسفارة الباكستانية في للحصول على التوجيه والدعم.