نفذ من قبل آسيا وروزكار.. الـPKK يتبنى هجوم انقرة

نيوز – دولي

اعلن حزب العمال الكردستاني الـPKK، عن تبنيه الهجوم الذي استهدف شركة صناعية وفضائية تركية في انقرة.

وقال الحزب في بيان تابعته نيوز ان، "الهجوم تم تنفيذه من قبل باسم (طابور الخالدين) التابعة للحزب ونفذه عنصران باسم ( علي ) و ( روژكار هيلين)".

وأضاف ان "الهجوم خطط له منذ فترة طويلة ولمدة كافية".

وأعلن التركي علي ييرلي قايا، الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي، إن رجلا وامرأة نفذا الهجوم المسلح على مقر شركة "توساش" للصناعات في أنقرة وتم تحييدهما.

وقال الوزير التركي إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 4 حتى الآن بالإضافة إلى 14 مصابا 3 منهم بحالة الخطر الشديد".