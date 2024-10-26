شاهد كيف اعترضت المضادات الإيرانية الهجوم الإسرائيلي

نيوز – دولي

أظهرت مقاطع متداولة اليوم السبت، من اعتراض المضادات صواريخ إسرائيلية في سماء طهران.

وأعلن الإسرائيلي استكمال عملية "أيام الحساب" في الرد على إيران، وأنه هاجم منظومات صواريخ أرض-جو وقدرات أخرى كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في .

فيما اكدت إيران، اليوم السبت، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، تسببت في "أضرار محدودة".