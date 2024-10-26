البنتاغون: لم نرصد أي استهداف في العراق

نيوز – دولي

كشف في الأميركية، عدم رصد أي استهدافات في حتى الآن، إلى عدم وجود تغيير في تموضع القوات الأميركية بهذه المرحلة.

وقال المسؤول أن "لدى البنتاغون تقييما واضحا حتى الآن حول الأهداف التي ضربتها إسرائيل، ومدى نجاح هذه الضربات".

وأعلن الإسرائيلي، السبت، "تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران، وقال إن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد خلال الأشهر الأخيرة".

وقال دفاعي أميركي، في تصريح لـ"فويس أوف أميركا"، إن "جميع القوات الأميركية الإضافية التي أمر البنتاغون بإرسالها إلى في وقت سابق من هذا الشهر وصلت إلى المنطقة قبل الضربات الإسرائيلية على إيران".