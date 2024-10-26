الطاقة الذرية: المنشآت النووية في إيران لم تتأثر بالضربة الإسرائيلية

أعلن للوكالة للطاقة الذرية، السبت، عدم تأثر المنشآت النووية في بالضربة "الإسرائيلية".

وقال رفايال غروسي، إن " المنشآت النووية في لم تتأثر بالضربة الإسرائيلية".

ودعا للوكالة للطاقة الذرية الى "ضبط النفس إزاء ما قد يمس بسلامة وأمن المواد النووية والمشعة".

وقصفت طائرات "إسرائيلية"، فجر اليوم السبت، أهدافا عدة في ومدن إيرانية أخرى، فيما أعلنت نجاح انظمة الدفاعات في التصدي لمحاولات استهداف مواقع عدة.