إيران تطالب بانعقاد مجلس الأمن وتؤكد حق الرد على إسرائيل

وقالت الوزارة ان "وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة، ودعا في رسالة له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس لإدانة الضربات الإسرائيلية الأخيرة".وطالب عراقجي في الرسالة "بعقد اجتماع عاجل لمجلس لاتخاذ موقف حاسم في إدانة هذا العدوان"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن وزارته.كما قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق الأحد، إنه "ينبغي عدم "التضخيم ولا التقليل" من الضربات التي نفذتها إسرائيل عسكرية في إيران".واعتبر المرشد الإيراني أن إسرائيل "أخطأت في الحسابات".والسبت، قالت أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، إن طهران "مستعدة للرد" على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها.وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".