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شهدت ولاية القضارف شرقي السودان، حادثا مروريا غريبا من نوعه، حيث اصطدمت طائرة بتوك توك على مدرج ترابي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وبحسب صحيفة الدستور، فإن الحادث وقع على مدرج ترابي بمنطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف، حيث اصطدمت طائرة رش من طراز "ST-CPJ" بتوك توك كان يقل عمالًا متوجهين لحصاد السمسم.

ونتج عن ذلك الحادث الغريب وفاة 4 كانوا على متن التوك توك، و12 مصابا بجروح متفاوتة، وقد تم نقل أحد المصابين إلى "كسلا" لتلقي العلاج، فيما نجا الطائرة ومعاونه، وسائق التوك توك من الحادث دون إصابات.

وحول أسباب الحادث، قال لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف، عبد الله، أن "الطائرة كانت تقوم بمهمة لمكافحة آفة التي تهدد المحاصيل الزراعية في المنطقة، وخلال اقترابها من الهبوط، ظهر التوك توك على بشكل مفاجئ وكأنه خرج من العدم، مما أدى إلى وقوع الاصطدام غير المتوقع".

وأسفر الحادث عن تضرر الطائرة بشكل ملحوظ، خاصة جناحها الأيمن والمروحة الأمامية، وعلى الرغم من حجم الحادث، نجا جميع أفراد طاقم الطائرة من دون إصابات، بما في ذلك مهندس الطائرة السوداني ومفتش الوقاية وسائق التوك توك.

واستقبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الأنباء عن تلك الحادثة بموجة من التعليقات، حيث أعرب الكثيرون عن صدمتهم من غرابة الحادث، وتساءل البعض عن إجراءات السلامة المعمول بها في مثل هذه المطارات.