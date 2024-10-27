مقترح جديد من حماس لوقف الحرب

نيوز – دولي

كشف من "حماس" أن الحركة ستقترح على الوسطاء المشاركين في مباحثات القطرية الدوحة، والتي بدأت الأحد، صفقة شاملة لإنهاء الحرب بصورة فورية.

وبحسب المصدر، ينظم مقترح "حماس" الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بالتزامن مع تبادل أسرى يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة".

وقال في تصريح: "اليوم يجتمع الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون مع المفاوضين الإسرائيليين، وسنستمع إلى ما يحملونه من عروض، لكن من جانبنا نفضل صفقة شاملة تجري على مرحلة واحدة تنهي الحرب مرة واحدة وإلى الأبد، مقابل عملية تبادل أسرى يجري بموجبها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وبدأت في القطرية الدوحة مباحثات بشأن وقف إطلاق في قطاع غزة، يشارك فيها مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن المفاوضات تأتي بهدف التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن لدى حماس، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأن زيارة برنياع، لن تحقق نتائج بشأن صفقة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن في فريق التفاوض الإسرائيلي، قوله لعائلات الرهائن، إن أي صفقة ستتطلب إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأبلغ المسؤول العائلات أن رحلة برنياع إلى الدوحة "لن تحقق نتائج، إلا إذا منحته الحكومة تفويضًا واسعًا بما يكفي، وهو ما لم يحدث بعد".