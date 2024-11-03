إيران: لا اغلاق للمجال الجوي أو حظر الطيران المدني في البلاد

وقال يازرلو في تصريحات لوكالات أنباء إيرانية: "حتى الآن لم يصدر أي إشعار جديد بشأن اغلاق المجال الجوي للبلاد أو حتى جزء صغير منه"، مضيفًا: "على الناس عدم الالتفات إلى إشاعات معارضة للنظام والفضاء الإلكتروني".وجاء كلام يازرلو ردًّا على ما ذكرته إخبارية إيرانية عن نية السلطات إغلاق الأجواء من مساء اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء.وأوضح يازرلو: "هذه تغريدة نشرتها ومنصات عبرية، ولا صحة لها وننفيها بشدة، ومثل هذا المحتوى غير صحيح إطلاقًا".وتابع: "حتى بالتشاور مع الإدارات العسكرية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، حُدِّدت طرق جديدة بالإضافة إلى الطرق المعتادة بشكل مشروط ومؤقت لاستخدامها خلال ساعات الذروة المرورية في الأوسط، إذ تستخدم شركات المجال الجوي للبلاد لتخطيط حركة المرور المطلوبة".