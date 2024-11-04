تفاصيل تخص انفجارات دمشق

وقال المرصد في بيان، إنه "في محافظة ريف دمشق شنت ثلاث ضربات استهدفت ثلاث مزارع متفرقة في جنوب وجنوب شرق زينب في محافظة ريف دمشق، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية".

وأضاف المرصد أن "المزارع المستهدفة كانت تستخدم كاستراحات ومعسكرات في أوقات سابقة، من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، وفقاً للمرصد.

وكانت الأنباء السورية افادت، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، مضيفة أن معلومات أولية تشير عن عدوان صهيوني استهدف محيط زينب (ع) جنوب دمشق.