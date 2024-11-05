ليس الأعلى في العالم.. ما هو راتب الرئيس الأمريكي؟

وقد يكون من أكثر هذه الأسئلة شيوعاً وإثارة للفضول والتي تخطر في بال المتابعين للملف هو: ما هو راتب الرئيس الأميركي؟*ما هو راتب الرئيس الأميركي؟راتب الرئيس الأميركي محدد منذ عام 2001 بمبلغ 400,000 دولار سنويا، إضافة إلى علاوات سنوية تبلغ 50,000 دولار مخصصة لتغطية النفقات الرسمية.تمنح الرئيس الأميركي أيضاً مبلغ 100,000 دولار كبدل سفر سنوي، بالإضافة إلى 19,000 دولار كنفقات ترفيهية، والتي تستخدم في تغطية التكلفة المرتبطة بالأحداث الرسمية والتواصل الاجتماعي كجزء من دوره الرئاسي.

رغم أن راتب الرئيس الأميركي يعتبر مرتفعا، إلا أنه ليس بين رواتب قادة العالم. فبعض القادة يتقاضون رواتب أعلى، خصوصاً مثلاً الدول ذات الاقتصاد المزدهر.ومع أن هذا الراتب بعد مرتفعا مقارنة بمتوسط الرواتب في الولايات المتحدة، إلا أن مكانة الوظيفة والمسؤوليات الكبيرة التي يتحملها الرئيس كبيرة أيضاً. وبالإضافة إلى الراتب، يحصل الرئيس على امتيازات مختلفة، منها الإقامة في البيت الأبيض الذي يعتبر أيضًا مقر عمله، إلى جانب وسائل النقل الرئاسية مثل الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" وطائرة الهليكوبتر "مارين وان"، وتقدم للرئيس وعائلته خدمات طبية وأمنية عالية المستوى.حتى بعد انتهاء ولايته، إذ يمنح حماية أمنية مدى الحياة.*الراتب التقاعدييحق للرؤساء السابقين أيضاً الحصول على راتب تقاعدي، والذي كان في عام 2023 نحو 230,000 دولار سنويا، مع توفير مكتب وميزانية لتغطية تكاليف السفر والعمل، ورغم كل هذه الامتيازات، فإن بعض الرؤساء يستخدمون مناصبهم بعد انتهاء فترة رئاستهم في مجالات جديدة، مثل تأليف الكتب أو المشاركة في إلقاء المحاضرات والفعاليات الدولية، مما يمنحهم دخلاً إضافيا قد يتجاوز بكثير ما يحصلون عليه أثناء فترة ولايتهم الرئاسية.