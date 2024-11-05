تعرف على قصة علي العراقي وجانيت.. اتفقا على كل شي الا واحدة؟

نيوز – دولي

يعيش علي الشذر وهو أميركي من أصول عراقية مع زوجته جانيت كرلينا، وهي أميركية من أصول مكسيكية في ولاية أوريغن الولايات الأميركية.

وتعمل كرلينا في المجال الطبي، بينما زوجها عسكري أميركي متقاعد.

حيث يتفقان بكل شيء تقريباً، إلا أنهما اختلفا بشأن من سيختاران في الرئاسية، فكلاهما له قراره.

وانتخب الشذر في التصويت المُبكر المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما كرلينا انتخبت المرشحة الديموقراطية كامايلا هارس. هكذا اختلف خيار كل منهما.

الشذر الذي قدم إلى الولايات في عام 2010، لم يتفق مع زوجته في اختيارها لكنه يقول "هذه عظمة الديموقراطية في أميركا".

مثله تقول زوجته عبر الهاتف: "الأهم أن نتفق ونتفاهم حياتياً، أما سياسياً، فمثل كرة القدم، كل منا يشجع فريقه".

فضّلت زوجته انتخاب المرشحة الديموقراطية، لأسباب تتعلق بدعمها للهجرة، فوالداها في الولايات الأميركية منذ سنوات، وما زالا من دون أوراق قانونية.

وملف الهجرة الذي تدعمه هاريس، كان عامل جذب بالنسبة لكرلينا، على عكس ترامب الذي يُبدي مواقف صارمة تجاهه، خاصة من جانب الحدود مع المكسيك التي تنحدر منها زوجة الشذر.

أما الزوج، فيبدو أن خدمته في الجيش الأميركي، حفزته لانتخاب ترامب، "هذا الرجل سيعيد أميركا قوية. إنه يتعامل بقوة وصرامة".

ولم يُشكل الاختلاف في انتخاب المرشحين أي مشكلة في العلاقة بينهما، ذهبا للتصويت المُبكر، وانتخب كل منهما مرشحه وعادا إلى البيت وأعدا الطعام معاً، مثلما يقول الشذر.

وتختلف مواقف وحسابات الأميركيين من أصول عربية بشكل كبير في هذه الانتخابات، ورغم أن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا في غزة ولبنان، كانت عاملاً أساسياً في تغيير مواقف بعضهم، إلا أنها لم تُحشد الأغلبية العربية أو المسلمة باتجاه معين فقط.

نور الدين أمين، الذي وصل إلى الولايات الأميركية في عام 2014، كان يعرف جيداً أنه في يوم ما سيُدلي بصوته في الرئاسية التي يهتم بها العالم أجمع.

هذه هي المشاركة الأولى لأمين، الذي قرر أن ينتخب فيها المرشحة الديموقراطية هاريس، على عكس أصدقاء له سينتخبون المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتُشكل قضايا الهجرة والحريات، بالنسبة لأمين، أولوية، وأساساً لانتخاب من قرر انتخابه.

ويقول لـ"الحرة" إن "ما دفعه لانتخاب هاريس، هو دعمها لقضايا الهجرة، لافتا الى "اني مُهاجر، وأريد دعم هذا الملف لمساعدة الآخرين، للأسف، هناك من استفاد من ملف الهجرة، بينما اليوم يقف ضده وينتخب من يريد الحد منه".

لكن دينا ضاعن، التي وصلت إلى أميركا عام 2016، ستنتخب لأول مرة أيضاً، وتُحاول أن تحسم أمرها باختيار لمن ستصوت في الغد.

وما زالت مترددة حتى إعداد هذا التقرير، أي قبل ساعات من يوم الاقتراع.

لكنها أخذت نصف قرار، وهو عدم التصويت لهاريس وترامب، وتُفكر بالذهاب للتصويت إلى مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، وربما تقرر عدم التصويت أساساً.

وبالنسبة لها أن الديموقراطيين والجمهوريين لم يحلوا المشكلات في الشرق الأوسط، أو تلك المتعلقة بالمهاجرين، رغم وجود فوارق بينهما بشأن هذه القضايا. وتخشى أيضاً، ألا يُشكل صوتها أي شيء إذا ما منحته لستاين.

ولكن بهاء عفيفي، فحسم أمره، وفضل جيل ستاين على المرشحين الديموقراطي والجمهوري.

ويرى عفيفي الذي يعيش في الولايات منذ نحو عقدين، أن انتخابها (جيل ستاين) فرصة للتعبير عن "غضبه" من الإدارة الأميركية، والحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وأكد ان "موقف ستاين مشرف من القضية الفلسطينية. هذه قضيتي".

وأضاف "بما أن برنامجها يدعو للحق والعدالة أنا معها. أختارها لأن لديها موقف مختلف باتجاه الشرق الأوسط".

ورغم أن الشذر انتخب ترامب، إلا أنه يأمل أن تكون لديه سياسات إيجابية تجاه ملف الهجرة، وأن تتمكن عائلة زوجته من الحصول على أوراق قانونية في الولايات .

أما زوجته، فلا ترى في اختيار زوجها أي خطأ، واعتبرت أنه اختار ما رآه مُناسباً، وكررت ما قاله: "هذه عظمة الديموقراطية في أميركا".