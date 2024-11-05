نتنياهو يقيل وزير الدفاع من منصبه

وقال نتنياهو، "هناك حاجة لثقة كاملة بين ووزير الدفاع، و قررت اليوم إنهاء خدمة وتعيين يسرائيل كاتس مكانه".

وأضاف "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين لم تجعل من الممكن استمرار الحرب بهذه الطريقة"، مشددا بالقول "كلفت غدعون ساعر بتولي وزارة الخارجية".

وتابع "أنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل أكثر انسجاما".