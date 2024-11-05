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نتنياهو يقيل وزير الدفاع من منصبه

دوليات

2024-11-05 | 13:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نتنياهو يقيل وزير الدفاع من منصبه
المصدر:
وكالات
3,739 مشاهدة

قرر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.

وقال نتنياهو، "هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وقررت اليوم إنهاء خدمة وزير الدفاع غالانت وتعيين يسرائيل كاتس مكانه".
 
وأضاف "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة"، مشددا بالقول "كلفت غدعون ساعر بتولي وزارة الخارجية".
 
وتابع "أنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما".
 
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