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بعد إصابة الفنانة "هند عبد الحليم" بالشلل.. ما هي مخاطر حقن التخسيس؟
دوليات
2024-11-06 | 04:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,121 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
تسببت إصابة الفنانة المصرية "هند عبد الحليم" بشلل مؤقت في المعدة بسبب لجوئها إلى حقن التخسيس، في إثارة جدل كبير بشأن مخاطر هذا الأمر، في ظل رغبة الكثيرين في فقدان الوزن بصورة سريعة.
حذّرت استشاري التغذية العلاجية والحاصلة على ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية من
كلية
الطب بجامعة عين شمس المصرية الدكتورة ولاء حسني، من المخاطر المرتبطة باستخدام حقن التخسيس، دون إشراف طبي متخصص.
أشارت حسني، إلى أهمية التأكد من حصول هذه الحقن على موافقة هيئة الدواء والمنظمات
الصحية
العالمية قبل الشروع في استخدامها.
*حقن التخسيس لا تناسب جميع الأشخاص
قالت استشاري التغذية العلاجية، إن حقن التخسيس لا تناسب جميع الأشخاص، ويجب إجراء التحاليل اللازمة وتقييم التاريخ الطبي للمريض وعائلته، وخاصة إذا كان هناك تاريخ مرضي لاضطرابات الغدة الدرقية أو مرض السكري.
*تحديد الجرعة الصحيحة
أكدت الدكتورة ولاء حسني، على ضرورة أن يتم هذا النوع من العلاج تحت إشراف الطبيب لضمان تحديد الجرعة الصحيحة، وتجنب الآثار الجانبية مثل الإمساك، القيء، التعب، زيادة ضربات القلب، هبوط الدورة الدموية، وأضرارها التهاب البنكرياس والغدة الدرقية.
*ممارسة التمارين الرياضية
أضافت أن استخدام حقن التخسيس بشكل غير منضبط قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي تصل إلى الشلل، وتوصي بوضع خطة علاجية متكاملة تتضمن برنامجاً غذائياً خاصاً تحت إشراف طبيب مختص، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية لتجنب فقدان الكتلة العضلية.
النتائج
الصحية
المطلوبة
شددت على أن استمرار العلاج أو إيقافه يجب أن يكون بناءً على توجيهات طبية، مع متابعة دورية لحالة المريض لضمان تحقيق النتائج
الصحية
المطلوبة.
أصدرت وزارة الصحة المصرية، تحذيرًا رسميًا من مخاطر استخدام حقن التخسيس دون إشراف طبي، بعد تسجيل حالات عديدة من مضاعفات صحية شديدة بين المواطنين الذين لجأوا إلى هذه الحقن بهدف فقدان الوزن السريع دون اتباع نظام غذائي متوازن.
قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن استخدام حقن التخسيس يجب أن يتم تحت إشراف طبيب مختص، ووفق توجيهات طبية دقيقة، مشددًا على أهمية حصول هذه الحقن على موافقة السلطات
الصحية
العالمية والمحلية.
بعض الفئات من المرضى فقط
أضاف عبد الغفار، أن حقن التخسيس قد تناسب بعض الفئات من المرضى فقط، ولا يمكن استخدامها بشكل عام بين جميع المواطنين، متابعًا أن بعض الأشخاص يستخدمون حقن السكر كوسيلة للتخسيس، ما يعرضهم لمخاطر صحية خطيرة، حيث تختلف تأثيرات هذه الحقن على الجسم بحسب الحالة
الصحية
للمريض.
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