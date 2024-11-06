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العراق في قلب الضربة الوشيكة.. نص الرسالة الاميركية لبغداد

دوليات

2024-11-06 | 10:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق في قلب الضربة الوشيكة.. نص الرسالة الاميركية لبغداد
9,494 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، ان الولايات المتحدة حذرت الحكومة العراقية من ضربة إسرائيلية ما لم تمنع هجوماً إيرانياً محتملاً على إسرائيل.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حذرت الحكومة العراقية من أنها إذا لم تمنع هجوما إيرانياً من أراضيها، فقد تواجه هجوما إسرائيليا على أراضيها".
 
وقال المسؤولان إن "مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية أنطونيو بلينكن ضغطا على الحكومة العراقية لوقف هجمات الفصائل المسلحة ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا وهجماتها ضد إسرائيل، والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة".
 
ونقل مسؤول أميركي عن رسالة إدارة بايدن إلى رئيس الوزراء العراقي: "إذا لم تفعل، فلن نتمكن من منع إسرائيل من ضرب العراق".
 
والأحد الماضي، أكد الدبلوماسي الأميركي السابق، ديفيد شينكر، أن "إسرائيل ستستهدف الفصائل المسلحة في العراق، وأن ذلك مسألة وقت فقط"، على حد قوله.
 
وتستهدف الفصائل المسلحة مناطق إسرائيلية بطائرات مُسيرة تطلق من العراق، وفي الرابع من تشرين الاول الماضي، قتلت طائرة مسيرة استهدفت لواء الجولاني شمالي إسرائيل، جنديين إسرائيليين وأصابت نحو 23 آخرين.
 
ونقلت تقارير في الأيام الماضية أن الفصائل المسلحة قد تهاجم إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وذلك بصورة مختلفة عن عمليات الإطلاق المستمرة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث تواصل إطلاق مسيّرات وصواريخ كروز ضد مناطق إسرائيلية.

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