الاعتراف بالهزيمة.. بايدن وهاريس يستعدان لتهنئة ترامب بالفوز

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن اثنين من مساعدي هاريس، "أنها تخطط للاتصال بترامب ثم إلقاء خطاب عام"، وبحسبهم، فإن خطابها قيد الإعداد حاليا، ولم يتم تحديد الوقت الدقيق للاتصال والخطاب بعد.وقال في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يعتزم أيضا الاتصال بترامب لتهنئته وإلقاء خطاب عام حول نتائج . ووفقا للإدارة، فإن بايدن يعتزم اتخاذ كل الخطوات التي لم يتخذها في عام 2020، عندما فاز بايدن نفسه: تهنئة الرئيس الجديد، ودعوته إلى البيت الأبيض وحضور حفل التنصيب.وأعلن صباح اليوم الأربعاء، فوز المرشح الجمهوري ترامب، على الرغم من التوقعات بصراع طويل ومكثف، في الرئاسية الأمريكية وفقا لعدد من المصادر الإخبارية الرائدة التي تتنبأ بالنتائج، وأنه فاز في جميع الولايات الرئيسية، ثم خاطب أنصاره في فلوريدا وأعلن فوزه.وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فاز بـ 277 صوتا انتخابيا متجاوزا 270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره الفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم" خلال خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.