الاعتراف بالهزيمة.. بايدن وهاريس يستعدان لتهنئة ترامب بالفوز

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
موضي قطعة من الذهب
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"ديربي بغداد" يبتسم للنوارس على حساب الأنيق
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-505616-638665084393666407.jpg
الاعتراف بالهزيمة.. بايدن وهاريس يستعدان لتهنئة ترامب بالفوز
دوليات
2024-11-06 | 11:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
653 مشاهدة
يستعد الرئيس جو بايدن والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس للاتصال بالجمهوري
دونالد
ترامب
للاعتراف رسميا بهزيمة الديمقراطيين في
الانتخابات
الرئاسية، وفقا لمصادر مقربة من البيت الأبيض.
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن اثنين من مساعدي هاريس، "أنها تخطط للاتصال بترامب ثم إلقاء خطاب عام"، وبحسبهم، فإن خطابها قيد الإعداد حاليا، ولم يتم تحديد الوقت الدقيق للاتصال والخطاب بعد.
وقال
مسؤول
في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يعتزم أيضا الاتصال بترامب لتهنئته وإلقاء خطاب عام حول نتائج
الانتخابات
. ووفقا للإدارة، فإن بايدن يعتزم اتخاذ كل الخطوات التي لم يتخذها
ترامب
في عام 2020، عندما فاز بايدن نفسه: تهنئة الرئيس الجديد، ودعوته إلى البيت الأبيض وحضور حفل التنصيب.
وأعلن صباح اليوم الأربعاء، فوز المرشح الجمهوري
دونالد
ترامب، على الرغم من التوقعات بصراع طويل ومكثف، في
الانتخابات
الرئاسية الأمريكية وفقا لعدد من المصادر الإخبارية الرائدة التي تتنبأ بالنتائج، وأنه فاز في جميع الولايات الرئيسية، ثم خاطب
ترامب
أنصاره في فلوريدا وأعلن فوزه.
وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فاز
ترامب
بـ 277 صوتا انتخابيا متجاوزا 270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره الفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم"
دونالد
ترامب
خلال خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
ترامب يصف بايدن ونائبته هاريس بالتخلف العقلي
10:21 | 2024-09-29
رسميا.. ترامب يفوز برئاسة الولايات المتحدة متغلبا على هاريس
05:38 | 2024-11-06
مع بدء الانتخابات الرئاسية.. الكشف عن آخر ظهور لبايدن
14:28 | 2024-11-05
كاميلا هاريس ودونالد ترامب: شخصيتان بارزتان يجمعهما الضوء وتفرقهما السياسة
14:10 | 2024-11-05
ترامب
الانتخابات
بايدن
هاريس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
من هو الفنان داود حسين وما حقيقة سحب الجنسية الكويتية منه؟
فن وثقافة
41.75%
05:37 | 2024-11-06
من هو الفنان داود حسين وما حقيقة سحب الجنسية الكويتية منه؟
05:37 | 2024-11-06
شاهد الكارثة التي تحصل اسفل جسر الطابقين
محليات
27.47%
06:07 | 2024-11-05
شاهد الكارثة التي تحصل اسفل جسر الطابقين
06:07 | 2024-11-05
حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر
محليات
17.43%
10:06 | 2024-11-06
حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر
10:06 | 2024-11-06
أمطار في هذه المحافظات.. هل ستعلن عطلة؟
محليات
13.36%
09:58 | 2024-11-06
أمطار في هذه المحافظات.. هل ستعلن عطلة؟
09:58 | 2024-11-06
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
من الأخير
مطامح السنة.. مطرقة واحدة وعشرات الفؤوس - حلقة ٢٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-05
من الأخير
مطامح السنة.. مطرقة واحدة وعشرات الفؤوس - حلقة ٢٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-05
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
طل الصباح
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-05
طل الصباح
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
من الأخير
مطامح السنة.. مطرقة واحدة وعشرات الفؤوس - حلقة ٢٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-05
من الأخير
مطامح السنة.. مطرقة واحدة وعشرات الفؤوس - حلقة ٢٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-05
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
طل الصباح
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-05
طل الصباح
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-05
اخترنا لك
"الحسناء الغامضة" تعود.. من هي؟
13:11 | 2024-11-06
إسرائيل أسقطت متفجرات على قطاع غزة أكثر مما ألقي خلال الحرب العالمية الثانية
13:03 | 2024-11-06
من هم أبرز شخصيات فريق ترامب "المرتقب"؟
12:20 | 2024-11-06
بالتنسيق مع باكستان.. إيران تعلن مقتل زعيم "جيش العدل"
12:11 | 2024-11-06
"قاعدة أفيفيم الإسرائيلية" تشتعل بعد ضربات صاروخية من لبنان
12:06 | 2024-11-06
غارات إسرائيلية تخلف عشرات القتلى والجرحى شرق لبنان
11:46 | 2024-11-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.