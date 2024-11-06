هاريس في "خطاب الهزيمة": علينا قبول نتائج الانتخابات

دعت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، الخميس، الى قبول النتائج والتي اسفرت عن فوز منافسها .





وأضافت "الأمل في الوعد الأمريكي سيبقى طالما لم نستسلم"، مشددة بالقول "أنا فخورة في السباق الانتخابي والطريقة التي خضنا فيها المنافسة للرئاسة". وقالت هاريس في خطاب الهزيمة، "نتائج هذه ليست ما كنا ننشده ولا قاتلنا من أجله وأشكر الرئيس بايدن وأشكر قيادة الحزب الديمقراطي على ثقتها بي".وأضافت "الأمل في الوعد الأمريكي سيبقى طالما لم نستسلم"، مشددة بالقول "أنا فخورة في السباق الانتخابي والطريقة التي خضنا فيها المنافسة للرئاسة".

وتابعت هاريس "علينا قبول نتائج الانتخابات، وتحدثت مع الرئيس وقلت له إننا سنساعد في انتقال سلمي للسلطة"، مضيفة "أعترف بالهزيمة".

وفاز المرشح الجمهوري على منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بـانتخابات الرئاسة في الولايات الأمريكية التي جرت الثلاثاء.