مقتل سليم عياش المدان باغتيال الحريري.. من هو؟



نيوز – دولي

كشفت مصادر دولية، عن مقتل القيادي في حزب الله سليم عياش، المدان باغتيال رفيق الحريري، باستهداف إسرائيلي في سوريا.

وعياش مُدان بجريمة اغتيال الحريري، مع 3 آخرين من حزب الله، في حُكم صادر غيابيّاً عن المحكمة الخاصة بلبنان في ايلول 2020.

وعياش من بلدة حاروف قضاء النبطية، جنوب لبنان، مواليد عام 1963.

وفي وقت سابق، عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة، بحسب الإلكتروني، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى سليم جميل عياش، المعروف أيضا باسم سليم جليل عياش.

وأضاف البرنامج التابع للحكومة الأمريكية، أن عياش ناشط بارز في الوحدة 121، التابعة لحزب الله، مشيرًا إلى أن عياش شارك في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الأمريكي.

وأفادت تقارير غير مؤكدة أن عياش اغتيل في هجمات سلاح الجو الإسرائيلي على منشأة حزب الله في محيط القصير الواقعة سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان يوم 9 تشرين الثاني.

هذا وقُتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 15 شخصا آخرين، بجروح، الأحد، جراء قصف إسرائيلي طال السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق.