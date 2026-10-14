ترامب يتحدث عن "تبعات" ما يقوم به ضد إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي ، أن تبعات ما يقوم به ضد ثمنه ضئيل جدا يدفعه الناس.

وقال في تصريحات صحفية، "تبعات ما نقوم به ضد ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس والأمر سينتهي قريبا جدا وحينها سينخفض سعر الوقود".

وأضاف "انتخابات التجديد النصفي مهمة للغاية وقد تكون أهم انتخابات نشهدها على الإطلاق".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.