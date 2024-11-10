بيان سعودي يخص زيارة رئيس الأركان الى إيران

وقالت وزارة الدفاع السعودية: "بتوجيه من القيادة، رئيس هيئة الأركان العامة يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني (اللواء محمد باقري)".وحسب "الدفاع" السعودية، جرى خلال اللقاء، بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين في المجال العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز والاستقرار بالمنطقة.واستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري في وقت سابق من اليوم الأحد، نظيره أول الركن فياض بن الرويلي.وأفادت "تسنيم" الإيرانية، بأن أول الركن فياض بن الرويلي، وصل اليوم إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.وعقب وصوله، التقى أول الركن فياض بن الرويلي باللواء محمد باقري.وقال اللواء باقري خلال لقاء نظيره السعودي: "نعتقد بامكانية رفع مستوي بين القوات المسلحة للبلدين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات والتعليمية والرياضية، ونأمل مشاركة البحرية السعودية في المناورات البحرية الإيرانية".وحسب "تسنيم"، يعد تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع الثنائي من بين المحاور الرئيسية لهذا اللقاء.