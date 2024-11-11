استقالة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية

نيوز – دوليات



ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن إيال زامير المدير العام لوزارة الدفاع استقال من منصبه،

وأشارت الصحيفة ان "هذه الاستقالة تأتي بعد أيام من إقالة يوآف غالانت ليخلفه يسرائيل كاتس في المنصب".

وقبل ايام، قرر الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع، غالانت، قائلا إنه لا يثق في إدارته للعمليات العسكرية الجارية، وإن "أزمة الثقة التي حلت بينهما جعلت من غير الممكن استمرار الحرب بهذه الطريقة".



وقال نتنياهو في بيان إن عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس لغالانت، ورئيس حزب "اليمين الوطني" غدعون ساعر وزيرا للخارجية.