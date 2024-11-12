رشحها ترامب سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة.. من هي إليز ستيفانيك؟

وقال ترامب في بيان: "يشرفني أن أرشح النائبة إليز ستيفانيك لتخدم في حكومتي كسفيرة للولايات لدى الأمم . إليز مقاتلة قوية وذكية للغاية من أجل (أميركا أولاً)".تعتبر إليز ستيفانيك حليفة قوية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأحد أهم جامعي التبرعات للحزب الجمهوري، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية.وُلدت إليز ستيفانيك ونشأت في شمال ولاية نيويورك. تخرجت في هارفارد، وعملت في البيت الأبيض للرئيس السابق جورج دبليو بوش في مجلس السياسة المحلية وفي كبير . في عام 2014، في سن الثلاثين، أصبحت أصغر امرأة يتم انتخابها على الإطلاق للكونغرس الأميركي، ممثلة شمال ولاية نيويورك. وأصبحت لاحقاً أصغر امرأة تشغل منصباً قيادياً في مجلس النواب، وفق "أسوشييتد برس".عُرفت ستيفانيك في وقت مبكر من ولايتها بصوت محافظ معتدل. لكنها سرعان ما ارتبطت بالرئيس ترامب في ولايته الأولى، وأعادت تشكيل صورتها بهدوء إلى صورة حليفة قوية لحركة "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" التي يقودها دونالد ترامب، ورأت قوتها تتصاعد.أصبحت رئيسة مؤتمر الجمهوريين في مجلس الأميركي في عام 2021. أمضت ستيفانيك سنوات في وضع نفسها كواحدة من أكثر حلفاء ترامب ثقةً في الكونغرس.أيّدته في سباق 2024 قبل أن يطلق حملته، وأيّدته بقوة في حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.تصدرت ستيفانيك عناوين الأخبار العام الماضي بحملتها لإقالة قادة الكليات الذين لم ينددوا بشكل كافٍ بمعاداة السامية خلال جلسة استماع في مجلس بشأن هذه المسألة.وزادت شهرتها بعد أن أدت استجواباتها لثلاثة من رؤساء الجامعات بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي، إلى استقالة اثنين منهم، وهو الأداء الذي أشاد به ترامب مراراً وتكراراً.دافعت ستيفانيك عن ترامب بقوة في محاكمتَي عزله، وانتقدت لوائح الاتهام الجنائية الأربع الموجهة إليه، بما في ذلك تقديم شكوى أخلاقية في نيويورك ضد القاضي الذي نظر في قضية الاحتيال المدني.وبينما سعى ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، كانت من بين قلة من زملائه المحتملين لتولي منصب الرئيس، وهو الدور الذي تنافست عليه علانية. وذلك قبل أن يختار ترامب جيه دي فانس نائباً له.أخبرت ستيفانيك شبكة "سي إن إن" في وقت سابق من هذا العام أنها "فخورة بكونها نائبة... وستعمل بفخر في إدارة ترامب المستقبلية".وستيفانيك من أشد مؤيدي ترامب في الكونغرس. فقد جعلها أداؤها الشرس خلال جلسات الاستماع لعزله في عام 2019 "نجمة جمهورية"، كما قال ترامب نفسه في ذلك الوقت، حسب شبكة "سي إن إن".وقفت ستيفانيك إلى جانب ترامب بعد هزيمته في عام 2020، عندما اعترضت على التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في مجلس النواب، وروجت لمزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات.ولم تكن دائماً من مؤيدي ترامب في السابق. فقد صوتت ضد أحد انتصاراته التشريعية المميزة؛ خطته الضريبية لعام 2017.وباعتبارها "صوتاً مستقلاً" كما تصف نفسها وظهرت على أنها شخصية معتدلة، فقد نالت سابقاً إشادة كبيرة من رئيس مجلس السابق بول رايان الذي كتب في مجلة "تايم" أن ستيفانيك كانت "بانية، وهو (البناء) ليس إنجازاً سهلاً في عصر حيث تدور الكثير من السياسة حول تحطيم الناس".عملت مع رايان خلال حملة الجمهوري ميت رومني الانتخابية عام 2012. بعد أن كانت متشككة في ترامب - ومنتقدة صريحة له في بعض الأحيان - خلال حملته الرئاسية لعام 2016 وحتى الأيام الأولى من رئاسته، تحولت من منتقدة إلى مدافعة عن ترامب، وهي الخطوة التي أوضحت أنها كانت بسبب شعبية ترامب في منطقتها في شمال ولاية نيويورك.حلّت ستيفانيك محل النائبة آنذاك. ليز تشيني، رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري في مايو (أيار) 2021، بعد أن نددت تشيني (نائبة من وايومنغ) بما سمّته "أكاذيب ترامب الانتخابية".وستيفانيك عضو في لجنة القوات المسلحة ولجنة الاستخبارات الدائمة في مجلس النواب، من بين لجان أخرى.