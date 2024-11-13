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للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية
دوليات
2024-11-13 | 10:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,616 مشاهدة
أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة الكرياه في
مدينة
تل أبيب حيث يقع مقر
وزارة الدفاع
الإسرائيلية.
وقال الحزب في بيان إنه شنّ "عند الساعة 3,30 من بعد ظهر اليوم" وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المُسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه في
مدينة
تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقّة".
كما أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة لوجستية للفرقة 146 بالجيش الإٍسرائيلي (شمال بلدة
الشيخ
دنون) شرقي
مدينة
نهاريا، و"مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين".
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب
لبنان
تبادلاً لإطلاق
النار
بين
الجيش
الإسرائيلي و حزب الله، منذ الثامن من تشرين
الاول
2023 بعد
إعلان
إسرائيل
الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.
وبدأ
الجيش
الإسرائيلي في أول تشرين
الاول
الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب
لبنان
.
>>
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