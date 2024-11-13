للمرة الأولى.. "حزب الله" يستهدف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

وقال الحزب في بيان إنه شنّ "عند الساعة 3,30 من بعد ظهر اليوم" وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المُسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه في تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقّة".كما أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة لوجستية للفرقة 146 بالجيش الإٍسرائيلي (شمال بلدة دنون) شرقي نهاريا، و"مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين".وتشهد المناطق الحدودية في جنوب تبادلاً لإطلاق بين الإسرائيلي و حزب الله، منذ الثامن من تشرين 2023 بعد الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.وبدأ الإسرائيلي في أول تشرين الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب .