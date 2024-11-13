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مسؤول في الـCIA متهم بتسريب وثائق سرية حول خطط إسرائيل لضرب إيران

دوليات

2024-11-13 | 12:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مسؤول في الـCIA متهم بتسريب وثائق سرية حول خطط إسرائيل لضرب إيران
المصدر:
وكالات
621 مشاهدة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، بأنه تم توجيه اتهامات إلى مسؤول بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالكشف عن وثائق سرية تظهر على ما يبدو خطط إسرائيل للرد على إيران.

وحسب ما نقلت "نيويورك تايمز" عن وثائق المحكمة ومصادر مطلعة على الأمر، وجهت اتهامات إلى مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بالكشف عن وثائق سرية يبدو أنها تظهر خطط إسرائيل للرد على إيران، بسبب هجوم صاروخي استهدفها في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن "الاتهامات وجهت إلى المسؤول، عاصف رحمن، الأسبوع الماضي في محكمة فيدرالية في فرجينيا بتهمتين تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات الدفاع الوطني".

وفقا للصحيفة، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي رحمن يوم الثلاثاء في كمبوديا وأحضره إلى محكمة فيدرالية في غوام لمواجهة الاتهامات.

وأشار التقرير إلى أنه "تم إعداد الوثائق من قبل وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، التي تحلل الصور والمعلومات التي تم جمعها بواسطة أقمار التجسس الأمريكية، وهي تقوم بأعمال لدعم العمليات السرية والعسكرية".

وكان من المقرر أن يظهر رحمن، الذي عمل في الخارج لصالح وكالة الاستخبارات المركزية، في غوام يوم الخميس.

وورد في تقرير "نيويورك تايمز"، أن المعلومات الموجودة في الوثائق سرية للغاية وتوضح تفسيرات مفصلة لصور الأقمار الصناعية التي تلقي الضوء على ضربة محتملة من قبل إسرائيل على إيران. بدأت هذه الصور في التداول الشهر الماضي على تطبيق "تلغرام". وقد صرح مسؤولون أمريكيون في وقت سابق بأنهم لا يعرفون من أين تم أخذ الوثائق، وأنهم يبحثون عن المصدر الأصلي للتسريب.

وأفادت وثائق المحكمة بأن عاصف رحمن كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية يتيح له الوصول إلى معلومات حساسة، وهو أمر معتاد بالنسبة للعديد من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الذين يتعاملون مع مواد سرية.

وقد رفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق للصحيفة.

من جهته، أقر مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي بأنه يحقق في التسريب، قائلا إنه "يعمل عن كثب مع شركائنا في وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".

ويتولى المكتب التحقيق في انتهاكات قانون التجسس، الذي يحظر الاحتفاظ غير المصرح به بالمعلومات المتعلقة بالدفاع والتي قد تضر بالولايات المتحدة أو تساعد "عدوا أجنبيا".

ونفذت إسرائيل الشهر الماضي أولى الضربات التي اعترفت بها رسميا في إيران، مستهدفة "منظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في إيران".

يأتي ذلك بينما توعدت إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أنه سيكون أوسع من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها إيران في الأول من أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية، وبمشاركة "قوى المقاومة".
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