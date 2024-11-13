غارات "إسرائيلية" على ريف حمص

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الأربعاء، بوقوع غارات "إسرائيلية" على ريف في .

وقالت تلك الوسائل إن "سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت شنشار وجسر الدف والقصير وحاجز الضبعة في ريف حمص". وتشهد مدن عدة بين مدة وأخرى دوي انفجارات، تشير الأنباء الى تصدي الدفاعات السورية لقصف "إسرائيلي".