ما أهمية قاعدة "عاموس" الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله؟

نيوز – دولي

أعلن حزب الله اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم جوي بواسطة سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة "عاموس" العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب بيان للمقاومة الإسلامية، فإن قاعدة "عاموس"تعد منشأة عسكرية إستراتيجية، تبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية 55 كيلومترًا، وتقع غرب العفولة.

وقال الحزب في بيانه، إن قاعدة "عاموس"، البالغة مساحتها 291 ألف متر مربع، تعدّ بمثابة تشكيل في المنطقة الشمالية لإسرائيل، ومحور مركزي في جهوزية التكنولوجيا".

والقاعدة أُنشئت من قِبل قوات الانتداب البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية كامتداد لمهبط طائرات "مجدو" للطائرات الخفيفة، وتشغلها كتيبة "فرسان 6910".

وحتى العام 2016، كانت القاعدة مخصصة لاستقبال وفرز وتجهيز جنود الاحتياط. كما كانت مقرًا للكتيبة المشاة الميكانيكية التكتيكية من النخبة 51 (ها بوكيم هريشون) التابعة للواء غولاني.

وفي العام 2018، بدأ تجديد القاعدة وتوسعتها لتكون قادرة على تشغيل أكثر من 2000 جندي وضابط، ومئات موظفي والخدمات اللوجستية في المنطقة الشمالية، وافتتحت بعد التجديد في العام 2021.

وخلال عملية التجديد تم أيضًا إنشاء أحد أكبر مراكز صيانة الشاحنات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم إصلاح أنظمة الطاقة الشمسية فيها.