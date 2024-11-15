وفاة أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنا

نيوز – دولي

أفاد التلفزيون العام الياباني، اليوم الجمعة، بوفاة الأميرة اليابانية ميكاسا عن عمر يناهز 101 عام، بعدما دخلت المستشفى سابقا بحالة خطيرة بسبب فشل تدريجي في الأعضاء الحيوية.

يوريكو ميكاسا، من مواليد حزيران 1923، كانت تعد حتى اليوم أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية سنا، وهي زوجة تاكاهيتو ميكاسا الراحل عام 2016 عن عمر يناهز 101 عاما.

وتاكاهيتو ميكاسا، كان الأخ الأصغر للإمبراطور هيروهيتو وهو عم إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو.

تزوجت يوريكو ميكاسا في عام 1941 وأنجبا خمسة أطفال. وعلى الرغم من أنها ليست في الخط المباشر للعرش، فقد لعبت دورا نشطا في العامة وفي دعم الأنشطة الخيرية والثقافية.

وتعتبر يوريكو من أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية المعروفين بالتزامهم الصارم بالتقاليد والأدوار الرسمية، ولم تشارك في أي أحداث قد تؤدي إلى جدل أو فضائح، بل كانت تشارك في الأنشطة العامة والخيرية وتمثيل العائلة الإمبراطورية في المناسبات الرسمية.