تسوية لبنان تحصل على "موافقة ترامب".. ماذا تتضمن وما نقاطها الخلافية؟

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن الخطوط العريضة لمقترح التسوية في لبنان ينص على نقل حزب الله قواته وأسلحته إلى شمال نهر الليطاني، وأن اللبناني وقوات "اليونيفيل" ستعمل وفقا للخطة على منع حزب الله لجنوب لبنان، فضلا عن تسليح اللبناني وسيطرته على المنطقة بين الخط الأزرق والنهر الليطاني في بالكامل.ويدور الخلاف حول نقطة رئيسية في التسوية، تتمثل بضمان قدرة على فرض وقف اطلاق في حال فشلت اليونيفيل والجيش اللبناني حيث ينص على انه اذا حدث أي خرق من حزب الله تقوم قوات اليونيفيل بإبلاغ اللبناني، واذا لم يتخذ اللبناني إجراءات لمعالجة الخرق، حينها يتدخل الإسرائيلي، وهو الشرط الذي يرفضه لبنان في التسوية.