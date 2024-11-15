بقوة 4.1 درجة.. هزة أرضية تضرب إيران

وأفادت مهر للأنباء، أن "جرام" في محافظة كهكيلوية وبوير (جنوب ايران)، تعرضت ليل الخميس، الى 3 هزات ارضية متتالية، اخرها حدث فجر اليوم الجمعة، حيث بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر.وشعر عددا من اهالي المدن الاخرى في محافظة كهكيلوية وبوير احمد، بالهزات الارضية المتتالية امس واليوم.وبحسب المدير العام لهيئة في محافظة كهكيلوية وبوير "علي رضا نيكروز"، ان زلزال جرام فجر اليوم، لم يتسبب في خسائر بالارواح، لكنه ادى الى تشققات في جدران عدد من المنازل هناك.واضاف نيكروز، ان فرق التقييم متواجدة في منطقة الزلزال منذ وقوعه.