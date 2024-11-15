أسد يثير الذعر في محافظة مصرية.. بعد هروبه من السيرك

وأصدر السيرك بياناً له عبر التواصل الاجتماعي، نفى خلاله الأنباء المتداولة عن هروب "أسد".وأضاف السيرك في بيانه: "مع كامل الاحترام للجميع ولشعب بورسعيد العظيم، لا يوجد أي سبب يدعو للقلق أو ترويج شائعات، ونهيب بالجميع تجنب إثارة الذعر، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتسبب في نشر أخبار كاذبة تمس سمعة السيرك"، فيما وصفت السيرك الشائعة بـ"السخيفة".وأضافت السيرك أن السيرك يعمل في بورسعيد منذ 15 عامًا من دون تسجيل أي حوادث تتسبب في قلق أو ذعر للسكان، بالعكس كان هدف السيرك هو اسعاد الجميع.وضجت التواصل الاجتماعي بأنباء هروب "أسد" من سيرك في شوارع بورسعيد، حيث انتشرت التحذيرات لأهالي بتوخي الحذر، وعدم خروج الأطفال وحدهم لحين العثور على المفقود، فيما حذر آخرون من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.