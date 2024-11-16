الكشف عن "قرار إسرائيلي" يخص لبنان

كشفت القناة 12 "الإسرائيلية"، مساء السبت، عن قرار رفع وتيرة الضربات في لبنان".

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وقالت القناة، إن "رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع وافقا على رفع وتيرة الضربات في للضغط على حزب الله"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.