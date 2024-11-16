استهداف "مستوطنة" بقصف صاروخي

وقال الحزب في بيان، "استهدف مجاهدونا تجمعًا لقوات جيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر جلعادي، بصلية صاروخيّ".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.