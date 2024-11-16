إطلاق قنبلتين على منزل نتنياهو

شهد منزل "الإسرائيلي" نتنياهو، السبت، سقوط قنبلتي إضاءة.



وقال بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك، "تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت في قيساريا".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق".



واعتبر البيان أن "إلقاء قنبلتي إضاءة على بيت نتيناهو حادث خطير ويمثل تصعيدا وسنتخذ إجراءات".