أنباء عن استهداف المسؤول في حزب الله "محمد عفيف" بغارة اسرائيلية

وبحسب قناة الجزيرة، فأن الغارة الإسرائيلية استهدفت تابع لحزب البعث في منطقة وسط بيروت، مما أدى لنزوح كبير في صفوف السكان، خاصة وأن المنطقة لم تتعرض لقصف سابق.بدورها، قالت وزارة إن "شخص استشهد وأصيب 3 في غارة الإسرائيلي على منطقة رأس النبع في بيروت".