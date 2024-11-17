مقتل جندي لبناني وإصابة 3 باستهداف إسرائيلي

من جهتها، أفادت وزارة اللبنانية، اليوم، بـ"استشهاد طفلتين ووالدهما وإصابة شخص في غارة الإسرائيلي على الماري بقضاء حاصبيا".وأفادت وزارة اللبنانية في آخر حصيلة، بـ"استشهاد 3452 شخصا وإصابة 14.664 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على البلاد".واستهدف الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، بغارة عنيفة منطقة "الشياح" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أدت إلى تدمير سكني.واستبقت إسرائيل تلك الغارة بأخرى على المنطقة ذاتها إلا أن الصاروخ لم ينفجر، لتكرر المقاتلات الإسرائيلية الغارة وتفجر المبنى، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.وفي تطورات، اليوم الأحد، اغتالت إسرائيل محمد عفيف العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، وفق ما أكدته مصادر أمنية وإعلامية لبنانية.وأكدت قناة "الجديد" اللبنانية مقتل عفيف في غارة عنيفة استهدفت حزب "البعث" في منطقة "رأس النبع" في بيروت.