ميقاتي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة

وقال ميقاتي، "يجب وقف العدوان الإسرائيلي وتمكين من القيام بمهامه وبسط على كل الأراضي اللبنانية".

وأضاف "كلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لإطلاق للانتقال للمرحلة المرتبطة بتنفيذ القرار 1701".

وشدد ميقاتي "ماضون في العمل مع أصدقاء والشرعية لتنفيذ القرار 1701 وبسط على كل أراضي لبنان".



وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.