غارة تستهدف وسط بيروت وأنباء عن استهداف قيادي

استهدفت غارة "إسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، وسط .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارة إسرائيلية تستهدف في منطقة مار الياس وسط بيروت".

كما فادت وسائل إعلام أخرى، بـ"استهداف مركز الجماعة الإسلامية في منطقة مار الياس ببيروت".

بدورها، أعلنت وزارة اللبنانية، عن استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية على منطقة مار الياس بالعاصمة".

الى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المستهدف في الغارة الأخيرة على وسط قيادي في حزب الله".

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.