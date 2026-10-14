الجيش الإيراني يتحدث عن "عزلة استراتيجية" للولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم الجيش محمد أكرامي نيا: "الهدف الأمريكي من شن حرب غير مشروعة ضد هو تدمير الحضارة الإيرانية الإسلامية".وأضاف: "هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تجد فيها نفسها في حالة من العزلة الاستراتيجية"، وأكد أكرامينيا أن حلفاء الرئيسيون أخفقوا في تقديم العون لها.يأتي ذلك خلال فترة يشهد فيها الملف الإيراني تصعيدا خطيرا، حيث أفادت صحيفة " تايمز"، بأن أعد بتوجيه من ، خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران تقوم على حملة مكثفة تستمر 3 أيام.كما تأتي التصريحات الإيرانية في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران الاتهامات بشأن حركة السفن في ومضيق هرمز، وسط قيود أمريكية على الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية وتهديدات إيرانية بإغلاق المسارات التي تعتبرها غير قانونية.