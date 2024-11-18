إيران تؤيد دعوات سحب عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه على مستوى منظمة الإسلامي بدأت مبادرات لمعارضة وجود الكيان الصهيوني بالمحافل الدولية، مضيفاً أن "هذا يدل أيضاً على أن الدولي وصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الكيان لا يليق به التواجد في المحافل الدولية".وأكد بقائي أنه ينبغي لمقرر الأمم لحقوق الإنسان والدول بشكل جماعي سحب عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، وتابع أنه "وبنفس المنطق فإن تواجد هذا الكيان في المحافل التي من المفترض أن تناقش فيها والمشاكل ليس له أي أساس، ونرحب بانضمام دول أخرى إلى هذه الحملة".