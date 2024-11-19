المبعوث الأمريكي الخاص يصل الى بيروت

نيوز – دولي

وصل المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم الثلاثاء.

وذكرت الانباء أن "المبعوث الأميركي وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في العصامة بيروت".

وتأتي زيارة هوكشتاين إلى المنطقة لمناقشة رئيس اللبناني نبيه بري في جواب عن المسودة الأمريكية لوقف إطلاق مع الاحتلال الصهيوني.