كيف يخطط ترامب لترحيل المهاجرين؟

ولتسهيل هذه المهمة، أكد ترامب أنه سيُفعّل قانون الأعداء الأجانب، الذي يسمح له باحتجاز أو ترحيل الذين لا يحملون الجنسية الأميركية.ويسمح للرئيس باحتجاز وترحيل من ينتمون إلى دول معادية، ويتطلب أن يتم الحرب مع التي ينتمي إليها المواطنون المشمولون بالقرار ممن لم يتم تجنسيهم.وتم تشريع في عام 1798، وتم تفعيله 3 في التاريخ الأميركي وجميعها ارتبطت بنزاع عسكري كبير.ويوجد أكثر من 11.7 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات .ويأتي أكثر المهاجرين من دول مثل المكسيك وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور.واجهت السلطات صعوبات في إعادة مهاجرين بسبب رفض دولهم استقبالهم.يبحث فريق ترامب ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة.يفكر فريق ترامب بإلغاء برامج لإدارة بايدن سمحت بدخول 1.3 مليون مهاجر بطريقة شرعية.تكلفة ترحيل المهاجرين تقدر بمئات المليارات من الدولارات.في هذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية، مارك كيميت لقناة "سكاي نيوز عربية: "الجيش الأميركي يمكن أن يفعل أي شيء إذا كان لديه الوقت للتدريب".السؤال هو ما إذا كان ينبغي للجيش الأميركي أن يقوم بهذا الأمر.فكرة طرد 12 مليون شخص من أميركا هي مهمة كبيرة ولا يمكن القيام بها بسرعة.مستشارو ترامب ربما يفكرون في تنفيذ الخطة على المدى الطويل.خطة ترامب تتطلب عددا كبيرا من الجنود الأميركيين.