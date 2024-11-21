إيطاليا: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد

أعلنت إيطاليا، الخميس، أنه سيتعين عليها اعتقال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد.

وقال الإيطالي جيدو كروسيتو، "سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا". وأصدرت الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في .