الدولار في أعلى مستوى له منذ 13 شهراً

نيوز – اقتصاد

استقر قرب أعلى مستوى في 13 شهرا، اليوم الجمعة، وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار سعر الفائدة في حين تراجع اليورو متأثرا بالضبابية في أوروبا بينما تستهدف عملة بيتكوين المشفرة مستوى 100 ألف دولار.

وانخفض مؤشر 0.05% إلى 107.01، وذلك دون تغير يذكر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله أمس الخميس عند 107.15.

وصعد بنحو 3% حتى الآن هذا الشهر وسط توقعات بأن تعيد سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التضخم للارتفاع وتحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

واستقر اليورو، الذي يشكل جزءا كبيرا من مؤشر الدولار، عند 1.0475 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهرا مسجلا 1.0461 دولار.

وأصبح اليورو أحد الضحايا الرئيسيين للصعود الذي حققه بعد الأميركية. كما كان التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا وعدم اليقين في ألمانيا، اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من أسباب زيادة الضغوط على العملة الأوروبية.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.25915 دولار، بارتفاع 0.03% حتى الآن خلال اليوم.

وحافظ الين على مستوياته أمام بعدما أظهرت بيانات اقتصادية بقاء أرقام التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، في إشارة إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتراجع 0.17% أمام العملة اليابانية مسجلا 154.27 ين.

وتستهدف عملة بيتكوين المشفرة مستوى 100 ألف دولار بعدما سجلت 99057 دولارا أمس الخميس.

وزادت بيتكوين بأكثر من 40% منذ الأميركية في وقت سابق من تشرين الثاني مدفوعة بتوقعات بأن يقدم ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة.