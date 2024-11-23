أول تعليق إماراتي على اختفاء رجل دين "إسرائيلي"

وأعلنت الإماراتية عن "ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدافية يدعى "زفي كوغان" يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ الخميس الماضي".

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أنها "تتواصل مع أسرته، وتقدم كل أشكال الدعم اللازمة لها"، حسب ما أشارت أنباء الإمارات.



وأكدت الوزارة أن "الأجهزة المختصة، وفور ورود البلاغ، بدأت عمليات البحث والتحري"، داعية الجمهور إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة".

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية" كشفت، السبت، أن جهاز "الموساد الاسرائيلي" وأجهزة الإماراتية يحققان في اختفاء رجل دين "إسرائيلي" في الإمارات.