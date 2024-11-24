ترامب ينهي تشكيل حكومته باختيار اخر وزيرة.. تعرف على التشكيلة

وقال ترامب انه رشح بروك رولينز، رئيسة مركز "أميركا فيرست بوليسي إنستيتيوت"، وزيرةً للزراعة، وهو المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيلة حكومته، مبينا ان "التزام بروك رولينز تجاه المزارعين الأميركيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له".وجاءت تشكيلة حكومة ترامب كالاتي:ايلون ماسك.. قيادة عملية تدقيق الانفاق العام وخفضهروبرت إف. كينيدي جونيور.. لحقيبة .بام بوندي.. حقيبة العدلماركو روبيو.. وزير الخارجيةمايك والتز.. مستشار القومي.مايك هوكابي.. سفير لدى إسرائيلإليز ستيفانيك.. سفيرة لدى الأمم .بيت هيغسيث.. .تولسي غابارد.. مديرة الاستخبارات الوطنية.كريستي نويم.. وزيرة الداخلي.دوغ بورغوم.. مسؤول عن الأراضي الفيدرالية ومجلس الطاقة الوطني.كريس رايت.. وزير الطاقة.لي زيلدين.. وكالة حماية البيئة.سكوت بيسنت.. منصب وزير الخزانة.ليندا مكماهون.. حقيبة التعليم.