تحذير لهؤلاء.. اخلوا منازلكم فورا

نيوز – دولي

وجه الإسرائيلي إنذارات إلى سكان منطقتي الحدث وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائها، فيما نشر صورا للمباني التي سيقصفها.

وقال المتحدث باسم الإسرائيلي في قناته على "تلغرام": إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: ‏الحدث، ‏برج البراجنة".

وأضاف: "‏أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله" حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأردف: "‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وجاء الإنذار الإسرائيلي بعد ان تعرضت مناطق عدة في لهجوم صاروخي كبير من وخلف دمارا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا.

وأفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأنه تم إطلاق أكثر من 150 صاروخا منذ الصباح من باتجاه البلاد.