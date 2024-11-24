تفاصيل جديدة.. ماذا نعلم عن مطلق النار في منطقة الرابية بعمّان؟

نيوز – دولي

استيقظ الأردنيون، صباح الأحد، على أنباء قيام شخص بإطلاق على دورية أمنية في منطقة الرابية بالعاصمة، عمّان، مصيبا 3 عناصر بالشرطة قبل أن تتم مطاردته وقتله بإطلاق نار على يدي عناصر .

وكشف العام الأردني معلومات إضافية عن مطلق في بيان لاحق، الأحد، ورد فيه: "كشف مصدر أمني أن مطلق العيارات النارية باتجاه في منطقة الرابية فجر اليوم مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات، وبيّن أن من بين المسجلة بحق هذا الشخص حيازة وتعاطيها وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر".

وأضاف في البيان: "منفذ العمل الإرهابي، كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق العيارات النارية تجاه طاقم دورية أمنية (نجدة) كانت تتواجد في المكان قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أتوماتيكي كان مخبئاً بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة".

وأضاف أن "رجال اتخذوا الاجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع، وأن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد إصابتهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادثة".