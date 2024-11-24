"تل ابيب مقابل بيروت".. حزب الله يتوعد

نيوز – دولي

نشر حزب الله اللبناني مساء اليوم الأحد، تحذير أمينه العام نعيم لإسرائيل، حول أن قصف بيروت سيقابله قصف تل أبيب، وذلك تزامنا مع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذه حزب إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة، تظهر آثار الدمار جراء سقوط صواريخ على طريق في إسرائيل، وعليه إشارات تدل على الطريق إلى مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب، بالإضافة إلى إشارة عليها تحذير من سقوط صواريخ.

وكتب الإعلام الحربي على الصورة: "بيروت يقابلها تل أبيب".

وجاء ذلك تزامنا مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب، ورصد الإسرائيلي صواريخ أطلقت من لبنان نحو الوسط. وفي إطار عن معادلة بيروت مقابل تل أبيب.

جدير بالذكر أن عام "حزب الله" الجديد نعيم توعد في له يوم الأربعاء الماضي، إسرائيل بالرد على استهداف بيروت.

وقال "لا يمكن أن نترك تحت ضربات الإسرائيلي إلا ويجب أن يدفع الثمن والثمن هو وسط تل أبيب، وآمل ان يفهم أن الأمور ليست متروكة".

وبعد أن اغتال الإسرائيلي مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف بغارة استهدفت منطقة رأس النبع في بيروت، يوم الأحد الماضي، أعلن "حزب الله"، مساء يوم الاثنين، استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بصلية صاروخية من طراز "فاتح 110".

وفجر أمس السبت، استهدف الإسرائيلي مبنى في منطقة البسطة الفوقا وسط بيروت، ما أدى إلى "استشهاد تسعة وعشرين شخصا وإصابة ستة وستين آخرين بجروح"، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.